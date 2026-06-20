Kırıkkale’de Arazi Yangını: 30 Dönümlük Alan Zarar Gördü

KIBRIS 5

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 15:47 | Güncellendi: 20.06.2026 13:38 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm anız ile 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, çöpler ve molozlar yandı. Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma dev…

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Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm anız ile 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, çöpler ve molozlar yandı. Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.