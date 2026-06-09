Kırok, Atatürk Büstü ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy merkezinde yapımı tamamlanan Atatürk Büstü ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy merkezinde yapımı tamamlanan Atatürk Büstü ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırok bölgede vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarla buluşmanın önem taşıdığını belirten Kırok, halkın düşüncelerini dinlemenin, ihtiyaçları yerinde tespit etmenin ve çözüm üretmenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kırok, Çatalköy-Esentepe’yi daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.