Marketten 5 bin 767 TL'lik ürün çalan Rum kadın cezaevine gönderildi

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ahmet Ardıç, zanlının 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında alışveriş yapmak amacıyla Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete gittiğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ahmet Ardıç, zanlının 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında alışveriş yapmak amacıyla Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete gittiğini söyledi.

Polis, zanlının marketin kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam değeri 5 bin 767,94 TL olan 1 adet Rexona marka deodorant, 1 adet L'Oréal Paris marka aloe vera suyu, Maxi Cold marka ısı bandı, L'Oréal Paris marka dolgunlaştırıcı krem, L'Oréal Paris marka leke karşıtı güneş kremi ile Whiteblack marka kot pantolonu çalarak marketten ayrıldığını belirtti.

Olayla ilgili şikâyetin 5 Aralık 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, aynı gün marketin güvenlik kameralarının incelendiğini ve hırsızlığı gerçekleştiren kişinin MYP 823 plakalı araca binerek olay yerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Yapılan araştırma sonucunda zanlının kimliğinin belirlendiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini ifade eden polis, 28 Haziran 2026 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Mine Vehit, zanlının 7 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasını isterken, Yargıç Şevket Gazi huzurundaki şahadeti değerlendirerek R.T.'nin 7 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.