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Kızılokgil’in ölüm sebebi kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi

KIBRIS 21
Yayınlama: 26 Haziran 2026 Cuma 16:36 | Güncellendi: 28.06.2026 03:03 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Lefkoşa’daki evinde çarşamba günü yaşamını yitiren 56 yaşındaki Kutlu Kızılokgil’in ölüm sebebi &#8220;kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” olarak belirlendi.
Kızılokgil’in ölüm sebebi kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi

Lefkoşa’daki evinde çarşamba günü yaşamını yitiren 56 yaşındaki Kutlu Kızılokgil’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” olarak belirlendi.

Polis Basın Subaylığı, çarşamba günü evinde yaşamını yitiren Kızılokgil’in otopsi sonucunu açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi