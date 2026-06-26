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28 Haziran 2026 Pazar
Kızılokgil’in ölüm sebebi kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi
Lefkoşa’daki evinde çarşamba günü yaşamını yitiren 56 yaşındaki Kutlu Kızılokgil’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” olarak belirlendi.
Lefkoşa’daki evinde çarşamba günü yaşamını yitiren 56 yaşındaki Kutlu Kızılokgil’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” olarak belirlendi.
Polis Basın Subaylığı, çarşamba günü evinde yaşamını yitiren Kızılokgil’in otopsi sonucunu açıkladı.
Kaynak:
Kıbrıs Gazetesi