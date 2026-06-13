KKTC, Bakü’de “KKTC Kültür Günü” etkinliğiyle tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “KKTC Kültür Günü” etkinliğiyle tanıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “KKTC Kültür Günü” etkinliğiyle tanıtılıyor.

Başbakan Ünal Üstel, turizmde hedeflerin büyütülmesi için ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, Azerbaycan ile KKTC arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından Ada Kıbrıs projesi kapsamında, Bakü’nün tarihi İçerişeher bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Üstel, iş birliği anlaşmalarının tamamlanmasının ardından iki ülke arasında düzenli charter seferlerin başlamasını beklediklerini ifade ederek, bunun turizme, ticarete, eğitime ve kardeşlik ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğe; Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Fırtına Karanfil, Türkiye ile Azerbaycan’dan milletvekilleri, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programda, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Milletvekili Cavanşir Feyziyev ve İçerişeher Devlet Tarih ve Mimarlık Rezervi Yönetim Kurulu Başkanı Rufet Mahmud konuşma yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasının başında Azerbaycan halkının birlik ve beraberliğinin simgesi olan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü kutlayarak, etkinliğin düzenlenmesine destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ziyaretleri sırasında gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’a teşekkür etti.

KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı koyan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budaqov ile Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’e de teşekkürlerini ileten Üstel, Azerbaycan devleti ve halkına selamlarını sundu.

-“Türkiye, Azerbaycan ve KKTC aynı milletin ayrılmaz parçalarıdır”

Bakü’nün İçerişeher bölgesinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Üstel, etkinliğin yalnızca bir kültür organizasyonu olmadığını vurguladı.

Üstel, KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağların diplomatik ilişkilerin ötesinde ortak tarih, kültür, dil, inanç ve değerlere dayandığını belirterek, Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu “Bir Millet İki Devlet” anlayışına işaret etti. Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin aynı milletin ayrılmaz parçaları olduğunu da söyledi.

– “KKTC, Türk dünyasında hak ettiği yeri daha sağlam şekilde alıyor”

Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer alınmasının ardından Azerbaycan ile ilişkilerin tarihi bir ivme kazandığını kaydeden Üstel, bu noktaya ulaşılmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu iradenin belirleyici olduğunu ifade etti.

Üstel, iki liderin ortaya koyduğu kardeşlik anlayışı sayesinde KKTC’nin Türk dünyasında hak ettiği yeri her geçen gün daha sağlam şekilde aldığını söyledi.

– “Kıbrıs Türk halkı bu tarihi kardeşlik mesajını unutmayacaktır”

Bakü’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Zirvesi’nde yaşanan gelişmelere de değinen Üstel, KKTC tarihinde ilk kez bir başbakanın Azerbaycan’ın davetiyle zirveye katıldığını ve ilk kez bir KKTC Başbakanı’nın Türkiye dışında bir ülkede Azerbaycan Başbakanı tarafından resmi olarak kabul edildiğini belirtti.

Bunun Kıbrıs Türk halkına verilen değerin ve kardeşliğin güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Üstel, “Kıbrıs Türk halkı bu tarihi kardeşlik mesajını unutmayacaktır” dedi.

– “Eğitimde kurulan köprüler geleceğin kardeşliğini inşa eder”

Üstel, Azerbaycan ile ilişkilerin eğitimden turizme, ekonomiden kültüre kadar her alanda geliştiğini ifade ederek, Azerbaycanlı öğrencilerin iki ülke arasındaki dostluğun önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’in önemli yükseköğretim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Üstel, Azerbaycan’daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

– “Turizm ilişkilerimizin yükselen yıldızıdır”

Turizmin ilişkilerin yükselen yıldızı olduğunu da ifade eden Üstel, KKTC’nin güvenli, huzurlu ve misafirperver bir turizm ülkesi olduğunu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve mutfağıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Üstel, Girne, Karpaz, Gazimağusa ve Lefkoşa’nın yanı sıra Kıbrıs Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin ziyaretçileri beklediğini kaydetti.

– “Bu kardeşlik bizim ortak geleceğimizdir”

Azerbaycan halkının KKTC’nin gelişimini yakından takip ettiğini belirten Üstel, bu kardeşliğin ortak geleceğin en önemli gücü olduğunu söyledi. Tüm Azerbaycanlıları KKTC’yi ziyaret etmeye davet eden Üstel, konuşmasının sonunda Azerbaycan devletine ve halkına teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs Kültür Günü’nün hayırlara vesile olmasını diledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Fikri Ataoğlu ve ekibini de kutlayan Üstel, “Yaşasın Türkiye-Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliği. Yaşasın Türk dünyası.” diyerek sözlerini tamamladı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında son yıllarda kurulan kardeşlik köprüsünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürünün, gastronomisinin ve tarihi zenginliklerinin Azerbaycan halkıyla buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabağ’ın ve Şuşa’nın Türk dünyası için taşıdığı öneme işaret eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aynı şekilde ortak bir değer olduğunu vurguladı. Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının selamlarını Azerbaycan halkına iletti.

-“Üç devlet tek millet anlayışıyla bir aradayız”

Etkinliğe KKTC, Azerbaycan ve Türkiye’den üst düzey katılım olmasının önemine değinen Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve davetlilerle birlikte “Üç devlet tek millet” anlayışının güçlü bir örneğinin sergilendiğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer alan KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türk dünyasıyla bağlarını güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Ataoğlu, bugün İçerişeher’de gerçekleştirilen etkinliğin de bu birlikteliğin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

-“Güçlü bağlarımızın temeli burada daha da pekişiyor”

İçerişeher’de etkinliğin düzenlenmesine yönelik yürütülen hazırlık çalışmalarında Azerbaycanlı yetkililerin KKTC’ye gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, bunun iki halk arasındaki güçlü bağların ve geleceğe yönelik iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, sağlam temeller üzerine kurulan bu ilişkilerin, Cumhurbaşkanlarının liderliğinde daha da ileriye taşınacağına inanç belirterek, KKTC’nin başta Azerbaycan olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ilişkilerini aynı samimiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

-“Bu fotoğraf üç devlet tek millet anlayışının mührüdür”

Etkinlikte ortaya çıkan birlikteliğin “Üç devlet tek millet” anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Ataoğlu, Azerbaycanlı ve Türkiyeli temsilciler ile KKTC heyetinin aynı çatı altında buluşmasının kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti.

Kültür, sanat, folklor ve geleneklerin gün boyunca ziyaretçilerle buluşturulacağını kaydeden Ataoğlu, etkinliğe katkı koyan sanatçılara, kültür insanlarına, halk dansları ekiplerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğin gece saatlerine kadar devam edeceğini belirten Ataoğlu, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerini tamamladı.

-Feyziyev

Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de Bakü’nün tarihi ve kültürel merkezi olan İçerişeher’de böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan halkının aynı köklerden gelen kardeş topluluklar olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkleri ile Azerbaycan, Türkiye ve diğer Türk devletlerinde yaşayan Türklerin ortak kültürü paylaştığını belirten Feyziyev, etkinlikte sergilenen kültürel unsurların da Türk kültürünün farklı coğrafyalardaki yansımalarını ortaya koyduğunu ifade etti.

-“Türk dünyası birbirine daha da yakınlaşıyor”

Türk dünyasının bugün birbirine daha fazla yakınlaştığını kaydeden Feyziyev, geçmişte yaşanan siyasi gelişmeler ve savaşların bu birlikteliği zaman zaman zorlaştırdığını ancak halklar arasındaki kardeşlik duygusunun her zaman varlığını koruduğunu söyledi.

Son yıllarda Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirten Feyziyev, iki ülke arasında resmi düzeyde, parlamentolar arasında, iş dünyasında ve kültür alanında karşılıklı ziyaretlerin arttığını kaydetti.

Feyziyev, bu temasların Türk dünyasının sınırları aşarak birbirine daha da yakınlaştığının göstergesi olduğunu ifade ederek, Azerbaycan ile KKTC arasındaki birlik ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni etti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

-Mahmud

İçerişeher Devlet Tarih ve Mimarlık Rezervi Yönetim Kurulu Başkanı Rufet Mahmud, İçerişeher’in farklı halkların, kültürlerin ve geleneklerin buluştuğu tarihi bir merkez olduğunu belirterek, KKTC Kültür Günü’nün burada düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Kültürün halklar arasında dostluk ve karşılıklı anlayışı güçlendiren en önemli köprülerden biri olduğunu ifade eden Mahmud, bu tür etkinliklerin yeni dostlukların kurulmasına katkı sağladığını kaydetti.

-KKTC kültürü gün boyu tanıtılacak

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) halk dansları gösterileri sunacak, Grup Otantik konser verecek.

Programda ayrıca Azerbaycanlı sanatçılar ve halk dansları ekipleri sahne alacak, FOLK-DER tarafından kına gecesi canlandırması gerçekleştirilecek. Abdullah Öztoprak’ın Kıbrıs Türk kültürünü ve yaşamını sahneye taşıyan “Varken Yol Sayılan” adlı gösterisi de izleyicilerle buluşacak.

Gün boyunca kurulan stantlarda ise, Kuzey Kıbrıs’a özgü yemekler, el sanatları ürünleri ve kültürel değerler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.