KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde başkan Mustafa Taş oldu

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Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 19:19 | Güncellendi: 15.06.2026 02:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapılan genel kurul toplantısına onur konuğu olarak 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük de katıldı.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapılan genel kurul toplantısına onur konuğu olarak 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük de katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda daha sonra divan kurulu belirlendi. Divan kurulu Ali Ecesoy başkanlığında Murat Kesper, Emre Ersoy, Coşkun Neşesibol, Kerem Eti, Mahsun Demir ve Biray Deliceırmak’tan oluştu. Raporların oylanmasının ardından derneğin yeni Başkanı Mustafa Taş ve yönetim kurulu da üyelerden onay aldı. Daha sonra dernek asbaşkanı Pınar Erişmen Ateş, genel sekreter Özen Hürses ve Dernek Başkanı Mustafa Taş konuşma yaparak üyelere hitap etti. Konuşmaların ardından plaket töreni yapılarak eski başkan ve yöneticilerden Ahmet Kurtuluş, Ali Çırakoğlu, Sanlı Çoban, Hüseyin Bardak, Bora Şen, Ali Ecesoy, Onur Demiral, Hüseyin Balcı, Erdinç Kanlican’a, Golden Tulip Genel Müdürü Eylül Özbilen, Grand Pasha EFB Müdürü Olcay Yer’e ve gazeteci Riza Açıkgöz’e teşekkür plaketi takdim edildi. KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Mustafa Taş (Başkan), Pınar Erişmen Ateş (Asbaşkan), Özen Hürses (Genel Sekreter), Savaş Çıkan, Serkan Korkmaz, Burak Taşkent, Mehmet Çörekçioğlu, Aydın Aksu, Emsal Çizel, Uğur Uğurata, Hasan Damdelen, Mustafa Kulle, İlker Yatman, Olcayto Öktem, Hasan Gülseren, Ahmet Niziplioğlu, Cenksal Osmanoğulları, Tansel Öztansel, Volkan Yıldız, Volkan Doğrusöz, Ceyhun Orhan, Aydın Sards, Hasret Alıcı, Canol Göktaş, Münür Öztürk, Ahmet Niziplioğlu, Onur Demiral, Rıza Açıkgöz."