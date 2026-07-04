Ada’nın Slovenya serüveni başladı

Son dönemde elde ettiği başarılar ve performansıyla dikkat çeken başarılı sporcumuz Ada Kafa, yarın (4 Temmuz) Slovenya’nın Novo Mesto şehrinde düzenlenecek U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Son dönemde elde ettiği başarılar ve performansıyla dikkat çeken başarılı sporcumuz Ada Kafa, yarın (4 Temmuz) Slovenya’nın Novo Mesto şehrinde düzenlenecek U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Bu kapsamda Ada ve antrenörü Hasan Maydon, Türkiye Milli Takım kafilesi ile birlikte Slovenya’ya gitti.

Başarılı bir sezon geçiren Ada organizasyonda 800 metre branşında madalya için yarışacak.

16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Rieti şehrinde düzenlenecek Avrupa U18 Şampiyonası ve 5-9 Ağustos tarihlerinde ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrinde gerçekleştirilecek Dünya U20 Şampiyonası, başarılı atletin bu sezonki diğer önemli yarışmaları olacak.

Sakallı: Türkiye Milli Takımı’nda bizleri gururlandıracak

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı bu önemli organizasyonda Ada Kafa ile Hasan Maydon’a destek vermek ve yarışmayı yakından takip etmek için Slovenya’ya gitti.

Sakallı yaptığı açıklamada Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesi Balkan Şampiyonası’nun kendileri için zorlu bir yarış olacağını belirtti. “Burada alacağımız güzel bir sonuç bizi diğer yarışlara motivasyon olarak daha iyi götürecek” diyen Sakallı, “Ada, Buse’den sonra ümit vaat eden sporcularımızın arasına girdi.

Türkiye Milli Takımı’nda bizleri gururlandıracak. Kendisine başarılar dilerken, onun buralara gelmesinde en büyük destekçisi olan antrenörü Hasan Maydon’u da kutluyorum” dedi.