KKTC Genelinde Geniş Kapsamlı Sosyoekonomik Araştırma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu, ekonomik ve sosyal gelişmelerin sağlıklı şekilde izlenmesi, sosyoekonomik politikaların oluşturulması ve kamu karar alma süreçlerinin doğru verilerle desteklenmesi amacıyla 2026–2027 Hanehalkı Bütçe Anketi’nin uygulanacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu, ekonomik ve sosyal gelişmelerin sağlıklı şekilde izlenmesi, sosyoekonomik politikaların oluşturulması ve kamu karar alma süreçlerinin doğru verilerle desteklenmesi amacıyla 2026–2027 Hanehalkı Bütçe Anketi’nin uygulanacağını açıkladı.

Uygulama dönemi ve kapsam

Anket, 1 Mayıs 2026 – 30 Nisan 2027 tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında hanehalklarının tüketim kalıpları, harcama alışkanlıklarındaki değişimler, gelir düzeyleri ve sosyoekonomik özellikleri tespit edilecek.

TÜFE hesaplamalarına temel oluşturacak

Elde edilecek verilerin, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında kullanılacak tüketim yapısının güncellenmesine ve fiyat endekslerine yansıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

6 bin 840 hane ile görüşme yapılacak

Anket kapsamında her ay 570 hanehalkı ile görüşme gerçekleştirilecek. Yıl boyunca toplam 6 bin 840 farklı hane araştırmaya dahil edilecek.

Saha çalışması ekiplerle yürütülecek

Çalışmalar, İstatistik Kurumu tarafından görevlendirilecek yaklaşık 50 anketör ve 7 kontrolör tarafından yürütülecek. Anketörler haneleri ziyaret ederek verileri tablet cihazlar aracılığıyla toplayacak, kontrolörler ise saha sürecini düzenli olarak yerinde denetleyecek.

Kimlik doğrulama QR kod ile yapılacak

Görevli anketörlerin resmi kimlik bilgileri ve görevlerini içeren QR kodlu yaka kartları bulunacak. Vatandaşlar, QR kod aracılığıyla personelin kimliğini doğrulayabilecek.

Kurumlardan iş birliği çağrısı

Anketin sahada güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tüm kurum ve kuruluşlardan iş birliği yapılması, görevlilere destek olunması istendi.

İletişim bilgileri paylaşıldı

Anket sürecine ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların (0392) 601 3000 numaralı telefon veya [email protected] e-posta adresi üzerinden kuruma ulaşabileceği bildirildi.