UBP’nin 50. yılında büyük buluşma... Annelere, babalara ve geleceğe vefa

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

SAVAŞAN: MİRASIMIZ SADECE SEVGİ DEĞİL, VATAN SEVGİSİ VE BİRLİK RUHUDUR

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, konuşmasında anne ve babaların yalnızca ailelerin değil, milli değerlerin de taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

Anne sevgisinin fedakârlığın, baba emeğinin ise sorumluluğun ve güvenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Savaşan, anne ve babaların çocuklarına yalnızca sevgi ve emek değil; vatan sevgisi, milli değerlere bağlılık ve birlik ruhunu da miras bıraktığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında ve devletine sahip çıkmasında anne ve babaların büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Savaşan, zorluklar karşısında mücadele eden ve çocuklarını milli-manevi değerlerle yetiştiren büyüklerin bugün sahip olunan özgürlük ve huzurun temelini attığını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin de kuruluşundan bu yana milletin değerlerinden aldığı güçle yol yürüdüğünü dile getiren Savaşan, devlet, halk ve milli davaya sahip çıkmayı temel görev olarak gördüklerini söyledi.

Savaşan, bugün yapılması gerekenin ataların emanet ettiği değerleri korumak ve anne-babaların öğrettiği birlik, dayanışma ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, hayatta olan tüm anne ve babalara sağlık ve mutluluk diledi, hayatını kaybedenleri ise rahmet ve minnetle andı.

ZERRİN ÜSTEL: KADIN GÜÇLENİRSE AİLE GÜÇLENİR, AİLE GÜÇLENİRSE TOPLUM GÜÇLENİR

Programda konuşan Zerrin Üstel ise aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, annelerin ve babaların hayatın en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

Güçlü ailelerin güçlü toplumları, güçlü toplumların ise güçlü ülkeleri meydana getirdiğini belirten Üstel, annelerin sevgi, merhamet ve fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti.

Kadınların yalnızca aile içinde değil, üretimde, çalışma hayatında ve toplumsal yaşamın her alanında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Üstel, kadın emeğinin ülkenin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Kadınların güçlenmesinin toplumsal gelişimin anahtarlarından biri olduğunu belirten Üstel, “Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir” dedi.

Babaların da ailelerin güven kaynağı, çocukların yol göstericisi ve en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Üstel, evlatlarını büyük emeklerle yetiştiren tüm anne ve babalara teşekkür ederek günlerini kutladı.

TATAR: “BİRLİK VE BERABERLİK RUHU GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP’nin 50’nci yılı kapsamında düzenlenen böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anneler ve babalara duyulan vefanın toplumsal değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Tatar, etkinliğin KKTC sevgisini, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Türklük bilincinin, bayrak sevgisinin ve anavatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tatar, bu değerlerin yaşatılmasının geleceğin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.



ÜSTEL: BİZİM SEVDAMIZ DEVLETİMİZ VE KKTC’DİR

Gecenin final konuşmasını yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise hem hükümetin icraatlarını hem de UBP’nin gelecek vizyonunu anlattı.

Etkinliğin yalnızca Anneler ve Babalar Günü’nü kutlamak amacıyla değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmayı pekiştirmek için düzenlendiğini belirten Üstel, anne ve babaların çocuklarının geleceği için gösterdiği fedakârlığın kendilerine de ilham verdiğini söyledi.

Hükümet olarak halk, gençler ve ülkenin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Üstel, gençlere yönelik sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsaları, İlk Evim kredileri, istihdam politikaları ve girişimcilik destekleriyle önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Eğitim alanında yeni okulların yapıldığını ve mevcut okulların yenilendiğini belirten Üstel, kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 100’e varan sosyal sigorta prim desteklerini hayata geçirdiklerini söyledi.

UBP’nin yalnızca bugünün değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin partisi olduğunu vurgulayan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişiminde UBP’nin tarihi bir rol üstlendiğini ifade etti.

SAĞLIKTAN EĞİTİME, ULAŞTIRMADAN ENERJİYE DEV YATIRIMLAR

Göreve geldiklerinde yıllardır tamamlanamayan projeler ve bekleyen yatırımlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Üstel, istikrarı sağlayarak bu projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Sağlık, eğitim, ulaştırma, tarım, enerji ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, yeni hastanelerin yapımının sürdüğünü, çok sayıda okulun hizmete açıldığını, yeni yolların ülkeye kazandırıldığını ve Yeni Ercan Havalimanı’nın halkın hizmetine sunulduğunu anlattı.

Sosyal konut projelerinin başlatıldığını, enerji alanında önemli mesafe kat edildiğini ve doğalgaz konusunda ilk imzaların atıldığını belirten Üstel, hükümetin performansını şu sözlerle özetledi:“40 yılın işini 4 yıla sığdırdık.”



“MAHALLE MAHALLE, KÖY KÖY VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”

Konuşmasında yaklaşan seçim sürecine de değinen Üstel, seçim hazırlıklarının başladığını belirterek vatandaşla doğrudan temas kuracaklarını söyledi.

“Mahalle mahalle, köy köy dolaşacağız. Vatandaşlarımızla birebir buluşacağız. Yaptığımız hizmetleri anlatacağız” diyen Üstel, UBP’nin birlik içinde hareket ettiği sürece karşısında hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Üstel konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizim gailemiz makam değil hizmettir. Bizim sevdamız devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.UBP çalışıyor, UBP başarıyor"

Başbakan Üstel, tüm anne ve babaların gününü kutlayarak hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı; birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.