KKTC-Pakistan dostluğu güçleniyor

İslamabad'da temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu bugün Pakistan Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Senatör Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi. Oldukça samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, insan hakları alanındaki güncel gelişmeler, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları, eğitim, çalışma haya…

İslamabad'da temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu bugün Pakistan Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Senatör Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi.

Oldukça samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, insan hakları alanındaki güncel gelişmeler, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları, eğitim, çalışma hayatı ve uluslararası platformlarda ortak dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Hasipoğlu'na görüşmede, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, KKTC İslamabad Temsilcisi Buket Kop ve Danışman Eda Özçetiner Demir eşlik etti.

KARDEŞLİK BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENECEK

Hasipoğlu görüşmede yaptığı konuşmada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Pakistan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük değer taşıdığını vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, kendisi gibi hukukçu olan Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Senatör Azam Nazeer Tarar'a hitaben, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesinde Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini açıkça ifade etmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bu kararlı duruşun Kıbrıs Türk halkı açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Hasipoğlu, iki ülke halkını dosttan öte ‘kardeş’ olarak tanımladıklarını, bu görüşmenin aramızdaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC'de eğitim gören çok sayıda Pakistanlı öğrencinin iki ülke arasında önemli bir gönül köprüsü oluşturduğunu belirten Hasipoğlu, çalışma hayatında farklı sektörlerde görev yapan Pakistan vatandaşlarının da ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama değerli katkılar sunduğunu söyledi. Bu bağların gelecekte eğitimden ekonomiye, kültürden sosyal politikalara kadar birçok alanda yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına olan inancını dile getirdi.

TEMASLARIN ARTARAK SÜRMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Hasipoğlu ayrıca, İslamabad'da gördükleri sıcak ilgi ve içten misafirperverlik dolayısıyla Pakistan makamlarına teşekkür ederek, gösterilen yakınlığın iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunun en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Aile ve Kadından Sorumlu bakanlık olan Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar da KKTC ile Pakistan arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, KKTC ‘ne uygulanan haksız izolasyonların farkında olduklarını , kardeş olarak tanımladıkları Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını, bu anlamda karşılıklı temasların artarak sürmesinin iki ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.