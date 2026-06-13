KKTC ve Türkiye Badminton Federasyonları’ndan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye ziyaret

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ile birlikte ülkemize gelen Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Gökhan Dandin, Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı bir dizi önemli ziyarette bulundu.

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ile birlikte ülkemize gelen Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Gökhan Dandin, Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı bir dizi önemli ziyarette bulundu.

Hafta başında başlayan antrenörlük kursu kapsamında KKTC’de bulunan Türkiye Badminton Federasyonu heyeti, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kurulu üyesi Elin Gözükeleş ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Görüşmeler verimli geçti

Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça verimli geçtiği belirtilerek, ülkemizde sporun genel gelişimi ve özellikle badminton branşının ilerlemesi adına yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi. Görüşmelerde, geleceğe yönelik projeler ve iş birliği planları da ele alındı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından heyet, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sayın Mithat Tekçam ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Başçeri: Yakından takip ediyoruz

Toplantıda konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Türkiye Badminton Federasyonu ile KKTC Badminton Federasyonu’nun uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, bu güçlü iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. KKTC’de bireysel spor branşlarının son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Başçeri, badmintonun da yükselişte olan branşlardan biri olduğunu söyledi. Avrupa’da mücadele eden sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirten Başçeri, federasyonun çalışmalarını takdirle izlediğini ve bu çalışmaların daha da gelişmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dandin: Desteğimiz artarak devam edecek

Daha sonra söz alan Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Gökhan Dandin ise KKTC badmintonuna verilen desteğin artarak devam edeceğini belirterek, süreç boyunca katkı sağlayan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür etti. Ziyaretin sonunda heyet tarafından Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye Türkiye Badminton Milli Takımı forması takdim edildi.

Tekçam başarı diledi

TC Eğitim Müşaviri Sayın Mithat Tekçam’ı da ziyaret eden federasyon yetkililerine teşekkür eden Tekçam, eğitim faaliyetlerinin sporun gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, KKTC’de sporun daha da yaygınlaşacağına inandığını ifade etti. Tekçam ayrıca, antrenörlük kursu kapsamında KKTC’de bulunan Türkiye Badminton Federasyonu heyeti ile KKTC Badminton Federasyonu’na başarılar diledi.