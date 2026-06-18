KKTF Senyör Cup’da heyecan artıyor

SPOR 24

Yayınlama: 18 Haziran 2026 Perşembe 02:37 | Güncellendi: 18.06.2026 05:54 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen SENYÖR CUP kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen SENYÖR CUP kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor. KKTF Senyör Cup 2026 da oynanan Çeyrek Final ve Yarı Final maçları ve alınan sonuçlar şöyle; Senyör Tek Kadınlar – Yarı Final

İpek Civisilli – Violetta Musienko: 6/2 6/4

Laika Karşılı – Gizem Ahmetraşit: 4/6 7/5 10/5

Senyör Tek Erkekler – Çeyrek Final

Kemal Soyer – Halil Altınbaş: 4/6 4/6

Emre Debreli – Dimitri Cebotari: 7/6 6/4

Mehmet Emin Yüksel – Yaşar Demirkent: 0/6 1/6

Mehmet Sonat – Mariano Marino W.O. (Mariano Marino)

Senyör Çift Erkekler – Yarı Final

Metin Poslu / Emre Debreli – Umıt Suleyman Onan / Hasan Altan: 3/6 6/4 10/5