KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetimine güven oyu…

KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılan olağan mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılan olağan mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, Divan Başkanlığını Hasan Ecer, sekreterliklerini ise Levent Tezel ve Hüseyin Köprülü’nün yaptığı genel kurula 54 üye katıldı.

Genel kurulda tüzük gereği ilk olarak faaliyet raporu Başkan Necati Özsoy tarafından okundu.

-Özsoy

Başkan Özsoy, sözlerine günün anlamına binaen 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayarak başladı.

Derneğin son bir yılda faaliyetlerini anlatan Özsoy, bu bir yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili üyelere bilgiler verdi ve büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Faaliyet raporunun okunup oy birliği ile aklanmasının ardından mali raporun okunmasına geçildi.

KTSYD Mali Sekreteri Hasan Küçük tarafından okunan mali rapor da oy birliği ile üyelerden onay aldı.

KTSYD olağan Mali Genel Kurulu, dilek ve temennilerle tamamlanırken, genel kurulda güncel konularla ilgili görüşler aktarılarak bir dizi kararlar da alındı.