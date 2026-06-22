Küçük: Bu yasa 851 kişinin hayatına dokunuyor

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Küçük, Kanal T’de Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Küçük, Kanal T’de Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Küçük, kamuda görev yapan geçici çalışanların statü ve iş güvencesine ilişkin yasa önerisinin Genel Kurul’a sevk edilmesinin çalışma hayatı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, yaklaşık altı aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan düzenlemenin gençlere iş güvencesi sağlayacağını söyledi.

Kendisinin de uzun yıllar sözleşmeli personel olarak görev yaptığını hatırlatan Küçük, geçmişte benzer girişimlerin siyasi irade eksikliği nedeniyle hayata geçirilemediğini ifade etti. Küçük, Başbakanın desteği, hukukçuların katkısı ve savcılıktan alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan taslağın komiteye sunulduğunu kaydetti.

Düzenlemenin aynı işi yapan çalışanlar arasındaki hak farklılıklarını gidermeyi hedeflediğini vurgulayan Küçük, performansa dayalı bir sistem öngören yasanın kamu çalışanlarının motivasyonunu artıracağını söyledi.

Yasa çalışmasının siyasi değil toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Küçük, düzenlemenin 851 kişinin yaşamına doğrudan etki edeceğini ifade ederek, “Bu yasa sadece Hasan Küçük’ün değil, Meclis’in yasasıdır. Halkın ve gençlerin ihtiyacına cevap verecek bir düzenlemedir” dedi.

-“Hazırlanan yasal düzenleme Akademi’nin kurumsal yapısını güçlendirecek”

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Küçük, hazırlanan yasal düzenlemenin Akademi’nin kurumsal yapısını zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini söyledi. Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendiren kutsal bir görev olduğunu belirten Küçük, pedagojik formasyonu bulunmayan kişilerin sınıflarda görev yapmasına onay vermeyeceklerini kaydetti.

Bu nedenle adres olarak Atatürk Öğretmen Akademisi’nin gösterildiğini ifade eden Küçük, pedagojik formasyonu eksik olan öğretmen adaylarına da eğitimlerini tamamlama fırsatı sunulacağını söyledi. Yaklaşık 330 öğretmen adayını ilgilendiren intibak ve muafiyet düzenlemelerinin yasa kapsamında yer aldığını belirten Küçük, yeni sistemin Akademi’nin mevcut yapısını koruyacağını dile getirdi.

-Ev içi şiddet vakalarında artış...

Programda ev içi şiddet konusuna da değinen Küçük, son yıllarda bu alandaki vakalarda artış yaşandığını söyledi. Barolar Birliği ve kadın örgütleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda ev içi şiddet ile dijital ortamda maruz kalınan şiddet içerikleri arasında bağlantı tespit edildiğini ifade eden Küçük, hazırlanan yasanın yalnızca cezai değil, önleyici düzenlemeler de içerdiğini belirtti.

Küçük, düzenlemenin farkındalığı artırmayı, bireylerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamayı ve ev içi şiddetle mücadelede caydırıcı bir mekanizma oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Milletvekili Hasan Küçük, gençlerin mesajına kulak verdiklerini belirterek, gençlik politikalarının gençlerle birlikte hazırlanması amacıyla Meclis’te Gençlik Özel Komitesi kurulması için öneri sunduğunu açıkladı. Küçük, bu adımın gençlerin sorunlarını doğrudan siyasete taşıyacağını ve karar süreçlerinde etkin rol almalarını sağlayacağını vurguladı.

-“Seçim tarihi konusunda UBP içerisinde farklı görüşlerin tartışılması partinin demokratik yapısının bir göstergesi”

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Küçük, genel ve yerel seçimlerin birlikte yapılması konusunun teknik, siyasi ve ekonomik boyutlarıyla ele alındığını söyledi. Seçim tarihine ilişkin nihai kararın Meclis’te alınacağını belirten Küçük, UBP içerisinde farklı görüşlerin tartışılmasının partinin demokratik yapısının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Parti içerisinde iki seçimin birlikte yapılması yönünde görüş birliği oluştuğunu söyleyen Küçük, uygulama sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Küçük, alınacak kararın ülkenin geleceği ve Meclis’in yapısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.