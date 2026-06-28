AKSA Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’da yeni yapılanma ile birlikte görevlendirmeler yapıldı. Münür Özler başkanlığındaki yönetim tarafından yapılan açıklama ise şöyle;
“Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak yeni yapılanma sürecimiz kapsamında, hem Spor Akademimizde hem de A Takım organizasyonumuzda önemli görev dağılımları gerçekleştirilmiştir.
Kulübümüzün efsane kalecilerinden Ali Duvarcı, Kulübümüzde Sportif CEO görevine getirilmiştir.
Akademi yapılanmamızda ise kulübümüzün eski başarılı futbolcularından yıllarını altyapıya vermiş olan Salih Sakallı, Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecektir.
A takımın başında Bayraktar olacak
2026-2027 sezonunda A Takımımız, teknik direktörümüz sevgili Özgü Bayraktar yönetiminde, tüm teknik ekibimiz ve sporcu kadromuzla birlikte Süper Lig’de başarıdan başarıya koşmak için çalışmalarına büyük bir inanç ve kararlılıkla başlamıştır.
Bu yeni yapılanmanın kulübümüze, camiamıza ve büyük Küçük Kaymaklı ailesine hayırlı olmasını diliyor; yeni sezonda birlik, beraberlik ve başarı dolu bir yıl temenni ediyoruz.”
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu