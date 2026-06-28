AKSA Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’da yeni yapılanma ile birlikte görevlendirmeler yapıldı. Münür Özler başkanlığındaki yönetim tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak yeni yapılanma sürecimiz kapsamında, hem Spor Akademimizde hem de A Takım organizasyonumuzda önemli görev dağılımları gerçekleştirilmiştir.…

AKSA Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’da yeni yapılanma ile birlikte görevlendirmeler yapıldı. Münür Özler başkanlığındaki yönetim tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

“Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak yeni yapılanma sürecimiz kapsamında, hem Spor Akademimizde hem de A Takım organizasyonumuzda önemli görev dağılımları gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün efsane kalecilerinden Ali Duvarcı, Kulübümüzde Sportif CEO görevine getirilmiştir. Akademi yapılanmamızda ise kulübümüzün eski başarılı futbolcularından yıllarını altyapıya vermiş olan Salih Sakallı, Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecektir.