Kulaçlarını Türkiye’de atacaklar!

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan lisanslı, Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları”na katılmak üzere Mersin’e gitti. Ercan Havalimanı’nda T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri tarafından karşılanan Türkiye Yüzme Federasyonu’nun…

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan lisanslı, Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları”na katılmak üzere Mersin’e gitti.

Ercan Havalimanı’nda T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri tarafından karşılanan Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 25 m barajlarını başarıyla geçen 31 sporcu ve 7 antrenörden oluşan kafile, Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek yarışlara katılacak.

Ada genelinde yüzme sporunu 7’den 70’e herkese sevdirmek için çalışan antrenörlerin eşlik ettiği genç yüzücüler, bu sefer Mersin’de kulaç atacak.

6 Temmuz’da adaya geri dönecek olan Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3 gün boyunca müsabakalarda hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de farklı bölgelerden akranlarıyla sportmence bir rekabetin heyecanını yaşayacak.