Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan lisanslı, Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları”na katılmak üzere Mersin’e gitti.
Ercan Havalimanı’nda T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri tarafından karşılanan Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 25 m barajlarını başarıyla geçen 31 sporcu ve 7 antrenörden oluşan kafile, Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek yarışlara katılacak.
Ada genelinde yüzme sporunu 7’den 70’e herkese sevdirmek için çalışan antrenörlerin eşlik ettiği genç yüzücüler, bu sefer Mersin’de kulaç atacak.
6 Temmuz’da adaya geri dönecek olan Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3 gün boyunca müsabakalarda hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de farklı bölgelerden akranlarıyla sportmence bir rekabetin heyecanını yaşayacak.
Kulaçlarını Türkiye’de atacaklar!
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan lisanslı, Kuzey Kıbrıs Yüzme sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları”na katılmak üzere Mersin’e gitti.