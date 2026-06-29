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Kumyalı’da kadınlar çayda buluştu

KIBRIS 16
Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 15:15 | Güncellendi: 30.06.2026 01:45 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Kumyalı&#8217;da kadınlara yönelik çay partisi düzenledi.
Kumyalı’da kadınlar çayda buluştu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Kumyalı’da kadınlara yönelik çay partisi düzenledi.

Verilen bilgiye göre, etkinlikte kadınlarla bir araya gelen Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, göreve geldikleri günden beri kadınların sosyal yaşamda, üretimde ve belediyenin çalışmalarında daha fazla yer alması için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Halkı dinleyen ve birlikte hareket eden bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Tuğlu, “Kadınlarımızın sevgisi, güveni ve desteğiyle bölgemizi daha güçlü, yaşanabilir ve mutlu yarınlara taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi