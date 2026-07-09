Lefkoşa’da tören provası nedeniyle bazı yollar pazar günü trafiğe kapatılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergah, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergah, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy çemberinden sola dönülerek, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıkları kavşağından sola dönülerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne Lefkoşa ana yolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy çemberi güzergahından veya Girne Lefkoşa ana yolu-Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Tören provası devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.