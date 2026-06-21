 Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza yapan iki alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen iki sürücü tutuklandı.
Ayodejı Bamıse Alabı (E-26), 89 miligram alkollü içki tesiri altında, ZVF 237 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Yonca Kavşağı’nda trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Ammanuel Nzuvechukwu Ibeh’in (E-28) yönetimindeki AB 067 J plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ileri savrulan AB 067 J plakalı araç da trafik yoğunluğu nedeniyle duran Serap Balcı’nın (K-33) yönetimindeki VV 750 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan Balcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
ZVF 237 ve AB 067 J plakalı araç sürücüleri, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.