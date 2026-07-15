Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin Küçük Kaymaklı, Girne ve Lefkoşa’da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu olduğuna inanılan çeşitli maddeler ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerinin Küçük Kaymaklı, Girne ve Lefkoşa’da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu olduğuna inanılan çeşitli maddeler ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Temmuz’da Küçük Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda, A.O.J’nin (E-23) ve M.B.Y.J’nin (E-20) tasarruflarında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı gün saat 19.30 sıralarında Girne’de bir site içerisinde şüpheli görülen L.B’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Lefkoşa’da saat 22.00 sıralarında devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri H.K’nin (E-28) kullanımındaki araçta arama yaptı. Aramada yaklaşık 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 sarma sigara ve satışı yeşil reçeteye tabi 6 hap bulundu.

Zanlıların tutuklandığı, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.