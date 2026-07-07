Limasol’da bombalı saldırı gerçekleşti

Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak ve bombacıların hedef aldığı kişi ya da kurumları belirlemek amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Kent merkezindeki bir gece kulübünün önünde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapan Limassol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou, saat 03.30’da şehir merkezindeki bir…

Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak ve bombacıların hedef aldığı kişi ya da kurumları belirlemek amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor.

Kent merkezindeki bir gece kulübünün önünde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapan Limassol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou, saat 03.30’da şehir merkezindeki bir binanın önünde patlama olduğuna dair ihbar aldıklarını belirtti.

Devriye ekipleri ve Limassol Polis Departmanı mensupları kısa sürede olay yerine ulaşarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Kyriakou, “Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, patlamanın düşük güçlü patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış el yapımı bir düzenekten kaynaklandığını ortaya koydu,” dedi.

Soruşturmanın sürdüğü, faillerin tespitine yönelik ifadelerin alındığı ve saldırının motivasyonunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.