LTB ile Lefkoşa kulüpleri arasındaki dayanışma güçlenerek devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, başkent spor kulüplerinin başkan ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, başkent spor kulüplerinin başkan ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda yeni sezon öncesinde özellikle futbol kulüplerinin altyapılarına sağlanabilecek destekler ele alınırken, tesislerin bakım ve idamesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye ve kulüpler, spor tesislerinin daha verimli kullanılması ve geliştirilmesi noktasında iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Harmancı: Desteğimiz sürecek

Başkan Harmancı, spor kulüplerinin Lefkoşa’nın önemli değerleri arasında yer aldığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak kulüplere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Harmancı, sporun gelişimi için yerel yönetimler ile kulüpler arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.