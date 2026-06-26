Maliye Bakanı Dr. Berova, Vodafone Türkiye ve TELSİM yetkililerini kabul etti

Maliye Bakanlığı’nda bugün gerçekleşen görüşmede telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve olası iş birliği alanları ele alınırken, taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Maliye Bakanlığı’nda bugün gerçekleşen görüşmede telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve olası iş birliği alanları ele alınırken, taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, iletişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal yaşam açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, ülkenin dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayan kurumların çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Berova, güçlü bir dijital altyapının yalnızca iletişim alanında değil, eğitimden sağlığa, ticaretten kamu hizmetlerine kadar birçok sektörde verimliliği artırdığını belirterek, teknoloji yatırımlarının ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Kamu ve özel sektör arasında kurulacak etkin iş birliklerinin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını vurgulayan Berova, yeni nesil haberleşme teknolojilerinin yaygınlaştırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yenilikçi yatırımların desteklenmesinin ülke ekonomisinin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Berova ayrıca, "Dijital dönüşüm sürecinde gerçekleştirilecek yatırımların, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmasının yanında ekonomik büyümeyi destekleyecek yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda sektör temsilcileriyle diyalog ve iş birliğini önemsiyoruz." dedi.

MİLESİ

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi de konuşmasında, sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Berova’ya bilgi verdi.

Milesi, telekomünikasyon sektörünün dijital dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekerek, Vodafone’un ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de önemli bir deneyim oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle 5G teknolojisine yönelik hazırlıklar, altyapı güçlendirme çalışmaları ve sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında yapılan yatırımların hem ekonomiye hem de toplumsal gelişime katkı sağladığını vurguladı.

SÜEL

Kabulde konuşan Vodafone Türkiye Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise kamu ve özel sektör iş birliğinin dijitalleşme sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Süel, telekomünikasyon alanındaki küresel gelişmeler, yeni nesil teknolojiler ve özellikle 5G’nin sunduğu fırsatlar doğrultusunda Vodafone’un edindiği bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Regülasyonlar ve sektörel iş birlikleri çerçevesinde atılacak adımların, ülke ekonomisinin rekabetçiliğini artıracağına ve dijital dönüşüm sürecine ivme kazandıracağına inandıklarını ifade etti.

Görüşme sonunda karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilirken, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.