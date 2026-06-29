Maliye ve Çalışma bakanlıklarıyla YDÜ arasında sağlık protokolü imzalandı

Cumhuriyet Meclisi'ndeki Bakanlar Kurulu odasında imzalanan "Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Protokolü"ne Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel imza koydu.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki Bakanlar Kurulu odasında imzalanan "Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Protokolü"ne Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel imza koydu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da daha önce gazi ve gazi yakınlarına devlet hastanelerinde ücretsiz muayene ve ilaç alımı sağlandığını, 3 bin 259'i gazi ve 11 bin 712'si gazi yakını olmak üzere şu an 14 bin 971 kişinin bu avantajlardan yararlanabildiğini aktardı.

Berova, hükümetin, YDÜ ile yapılan söz konusu sosyal projeyi önemsediğini, YDÜ'nün bu anlamda ülkeye birçok değer kattığını söyleyerek, YDÜ'nün de bu protokollerle sağlık alanında yüzde 25'e varan indirimler sağladığını, hükümetin ayrıca bu tür indirimlerin kapsamını daha da genişletmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Berova, protokollerin hayırlı olmasını diledi.

-Hasipoğlu

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, YDÜ ile Çalışma Bakanlığı arasında imzalanacak protokolle şehit aileleri, malul gaziler ve yakınlarının YDÜ'deki sağlık olanaklarından indirimli yararlanabileceğinin altını çizerek, bakanlığın daha önce de Türk Hava Yolları (THY)ile Ajet'te yüzde 50 indirim, TC'de ücretsiz veya indirimli ulaşım imkânı, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş gibi avantajları şehit ve malul gazi yakınlarına sağladığını hatırlattı.

YDÜ'ye teşekkür eden Hasipoğlu protokolün hayırlı olmasını diledi.

-Günsel

YDÜ Mütevelli heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel de, Kurucu Rektör Suat Günsel'in "Üniversiteler toplum dokuma tezgâhıdır" sözünü hatırlatarak, bir üniversitenin değerinin topluma kazandırdıklarıyla ölçüldüğünü söyledi.

Günsel, YDÜ'nün dünyada en etkili üniversiteler sıralamasında 39'uncu olduğuna da işaret ederek, şehit ve gazilere olan vefa borcunu ödemek adına bugün imzalanacak protokollerin örnek oluşturmasını diledi.

-Protokollerin kapsamı

Protokol kapsamında YDÜ Hastanesi, YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nden alınacak sağlık hizmetlerinde yüzde 20, YDÜ Diş Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinde yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

"Gazilik Kartı" ve "Gazi Yakını Kartı" sahiplerinin eşleri ve 18 yaşını doldurmamış çocukları da protokol kapsamında yer alacak. Ayrıca bu kişiler Yakın Doğu Spor Kulesi ve YDÜ Olimpik Yüzme Havuzu'ndan yüzde 15 indirimle faydalanabilecek.