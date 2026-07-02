Maraş masterleri yasta

KKTC Maraş Masterleri Derneği üyesi Sedat Sönmez’in ani vefatı camiada şok etkisi yarattı.

KKTC Maraş Masterleri Derneği üyesi Sedat Sönmez’in ani vefatı camiada şok etkisi yarattı.

Gazimağusa Maraş bölgesinin sevilen ve sayılan isimlerinden Sedat Sönmez, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Maraş esnaflarından olan Furkan Döşeme mağaza sahiplerinden olan Sönmez’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

KKTC Maraş Masterleri Derneği’nden;

“Derneğimiz üyelerimizden Sedat Sönmez kardeşimizin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dernekten yapılan açıklamada Derneğimize çok önemli hizmetleri olan sevecen kişiliği ve yardımsever bir üyemizi ve oyuncumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sedat, kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine ve Maraş Masterleri camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Sedat Sönmezi’in Cenazesi bugün Gazimağusa kabristanlığında öğle namazına müteakip defnedilecek.