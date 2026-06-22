Marketten Tıraş Makinesi Çaldı, 5 Ay Sonra Sınır Kapısında Yakalandı

KIBRIS 2

Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 15:29 | Güncellendi: 22.06.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğucan Akdeniz, zanlının 25 Ocak 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde bulunan 1.050 TL değerindeki VGR marka tıraş makinesini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini anlattı. Polis, olayın 27 Ocak 2026 tari…

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Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğucan Akdeniz, zanlının 25 Ocak 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde bulunan 1.050 TL değerindeki VGR marka tıraş makinesini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini anlattı. Polis, olayın 27 Ocak 2026 tarihinde bilgilerine geldiğini, temin edilen kamera görüntülerinde zanlının marketin araç park yerinden kiralık bir araçla ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 26 Ocak 2026 tarihinde KKTC’den çıkış yaptığının belirlendiğini kaydeden polis, hakkında tutuklama emri çıkarılarak aranan şahıs ilan edildiğini ifade etti. Polis, zanlının 21 Haziran 2026 tarihinde Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu aktaran polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı B. M. ise zanlının yasal statüsünün dikkate alınarak 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, üzgün olduğunu ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.