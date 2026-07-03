Mavideniz’in hayatını kaybettiği olayda sanıklar suçlu bulundu: Cezaları Pazartesi açıklanacak

İskele’de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada sanıklar tüm davalarda suçlu bulundu. Sanıkların cezaları Pazartesi günü açıklanacak.
Haber Kıbrıs’ın canlı yayınından elde edilen bilgiye göre İskele’de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan davada Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
Mahkeme, sanıklar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner’i adam öldürme, vahim zarar ve ciddi darp suçlarından suçlu buldu.
Sanıklar hakkında verilecek ceza, 6 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.