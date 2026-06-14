Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

KIBRIS 18

Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 14:05 | Güncellendi: 14.06.2026 17:43 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un gündeminde “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” ile “Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

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Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un gündeminde “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” ile “Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.