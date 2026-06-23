Meclis’te tarım, hayvancılık, çevre ve hükümetin icraatları tartışıldı

Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, “Üretimdeki Güncel Konular” başlıklı güncel konuşmasına, UBP’nin, geçmişte kullandığı “Geleceğe Yürüyoruz” sloganına değinerek başladı. Kürşat, “Hükümeti yönetmek geçmişe bakmakla olmuyor.” dedi.

Üretim sektörünün paydaşlarının kendilerine ulaştığını ve sorunları dile getirdiğini aktaran Kürşat, narenciye sektörü konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Greyfurt üreticilerinin ödeme beklediğini kaydeden Kürşat, valensiya ve king mandalinada birkaç üretici dışında ödemelerin yapılmadığını ifade etti. Kürşat, “Bu ürünlerin ne kadarı satıldı, satıldıysa para nerededir.?” diye sordu.

Küçükbaşa verilecek hibe konusuna da değinen Kürşat, “Hibe arpa bekleyen üreticiler arpaya ne zaman erişecekler?” sorusunu sordu. Kürşat, asaf ırkı koyun için kredi alan üreticilerin, kredilerinin ertelenmesiyle ilgili durumunun ne olduğunu sordu.

Şap hastalığı konusunda ise Kürşat, “Üçüncü doz aşılama ne zaman başlayacak?” diye sordu. Çiğ süt üreticilerinin maliyetler altında ezildiğini dile getiren Kürşat, çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Balon balığıyla ilgili kıyı şeritlerinin, sahillerin tehdit altında olduğunu söyleyen Kürşat, söz konusu balığın temas halinde insanlara zarar verebileceğini ifade etti. Balon balığının popülasyonunun arttığına dikkat çeken Kürşat, popülasyonun düşmesi için çalışma yapılıp, yapılmayacağını sordu.

-Çavuş

Kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, Kürşat’ın konuşmasını bir önceki hafta cevapladığını belirtti.

Kürşat’ın konuşmasında, “yolsuzluk, arsızlık” kelimelerini kullandığına işaret eden Çavuş, “Bizim bu konuda tavrımız net. En şeffaf şekilde sorgulamaya açığız.” dedi. Babasının UBP’nin kurucularından olduğunu ve siyaseti takip ederek, büyüdüğünü anlatan Çavuş, geçmişte kürsülerde anlamlı konuşmalar olduğunu kaydetti.

50 bin ton valensiya hasadının tamamlandığını, bin ton civarı hasat kaldığını ifade eden Çavuş, hasadın hemen arkasından ödeme planını açıklayacaklarını belirtti. Bakan Çavuş, ödemede birine ayrıcalık yapılmadığını da vurguladı.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin kendisini ziyarete geldiğini anlatan Çavuş, ziyarette, “Biz size 10 bin tonluk hibe arpanızı vereceğiz.” dediğini söyledi.

Ülkeye yapılan en büyük iyiliklerden bir tanesinin asaf ırkını ülkeye getirmek olduğunu dile getiren Çavuş, süt fiyatını en erken zamanda hayvan üreticileriyle bir araya gelip, açıklayacaklarını kaydetti.

Balon balığıyla mücadeleyi en yükseğe çektiklerini belirten Bakan Çavuş, balıkçılara verilen desteğin umut verici olduğunu da ifade etti.

Şap hastalığı konusuna da değinen Çavuş, “Üçüncü doz aşı elimizde mevcuttur. Aşı ekipleri kuruldu. Önümüzdeki hafta başı itibarıyla ekip sahada aşılamaya başlayacak.” dedi. Hüseyin Çavuş, başarılı yönetim sürecinin devamlılığını sağlayacaklarını belirtti.

Hububatla ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuş, Çiftçiler Birliği ile toplantıları olduğunu dile getirerek, fiyatı yakın zamanda açıklayacaklarını kaydetti.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, “Hükümetin Temel Görevleri ve Sorumluluktan Kaçınma Stratejileri” konulu güncel konuşmasına, “Ülkede bir devlet olmadığı görüntüsü var.” diyerek, başladı.

Kamusal hizmetlerin çöktüğünü kaydeden Şahiner, sosyal adaletten, sosyal sorumluluktan bahsedemediklerini belirtti. “Devlet sosyal sorumsuz bir yapıya büründü. Başta eğitim, sağlık, ulaştırma olmak üzere…” diye konuşan Şahiner, “Okul aile birliklerinin başarılarıyla övünüyorsunuz.” eleştirisinde bulundu.

Karayollarının yapması gereken işleri belediyelerin yaptığını söyleyen Şahiner, çemberlerin peyzajının casino işletmecilerine yaptırıldığını belirterek, trafik ışığı takamayacak noktada olunduğunu kaydetti.

Suç yelpazesinin genişlediği, ülkede polisin ihtiyaçlarının karşılanamadığını ifade eden Şahiner, devasa borçlanma olduğunu söyledi. “Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor.” diyen Şahiner, hayır kurumları, güçlendirme vakıflarının her ülkede olduğunu ancak devletin görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

-Çavuş

Şahiner’i yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, ülkeye yerelden kalkınma vizyonunu kazandırdıklarını belirterek, artık belediyelerin yatırım yapabilir noktada olduğunu ve kırsal kalkınmanın önünü açtıklarını vurguladı, “Belediyelere bu olanağı sağlayan bu hükümetin vizyonudur.” dedi.

“270 km bölünmüş yolu bir avuç katran olarak mı nitelendiriyorsun? Hükümet olmaktan ne kadar uzak olduğunuz belli oluyor.” diyen Bakan Çavuş, “Mali İş birliği Protokolü'nü imzalamayan bir parti çıkıp da bu eleştirileri yapamaz.” ifadesini kullandı.

“Hükümette olduğunuz günlerde kaç okul yaptınız?” diye soran Çavuş, sosyal sorumluluk bilinciyle siyaset yapmadan katkı koyan herkese teşekkür etti.

Hükümet olarak açılışını yaptıkları üniversitelerin denetimini de yaptıklarını belirten Çavuş, sağlık alanında yapılan yatırımlara da değindi, “Her hükümete nasip olamayacak bir şantiye alanı bu ülkede yarattık.” dedi.

“Maliyenin borcu var” söylemini de eleştiren Çavuş, bugüne kadar her sorumluluğun yerine getirildiğini vurguladı. Bakan Çavuş, “Bileşik faizi kim getirmişti?” sorusunu da sordu.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Çevresel Felaketler ve Halk Sağlığı” konulu güncel konuşmasına, hükümete eleştirilerde bulunarak, başladı.

Geçen hafta Güngör’de yangın çıktığını hatırlatan Rogers, “Güngör, uzun zamandır içten içe yanıyor ve bununla ilgili bir şey yapılmıyor.” dedi. Güngör’ün kötü yönetimden dolayı “ucubeye” dönüştüğünü kaydeden Rogers, geri dönüşüm için hiçbir şey yapılmadığını, inşaat atıklarının dahi Güngör’e atılmaya devam edildiğini söyledi.

“Tıbbi atık da diğer atıklarla birlikte bu çöplüğe gidiyor.” diyen Rogers, Güngör Çöplüğü’nün beklenenden önce kapasitesini doldurduğunu kaydetti. En kolay yöntem olan vahşi depolama yapılmaya devam edildiğini ifade eden Rogers, “Pahalıdır diye vahşi depolamaya devam mı edeceğiz? Halk sağlığı krizini yok saymaya devam mı edeceğiz? Çevre kirliliğini azaltmak için bir şey yapacak mıyız? Kayıtlara geçmesi için konuşuyoruz, sizin yapmayacağınızı biliyoruz.” dedi.

Güngör’ün bir halk sağlığı projesi olduğunu vurgulayan Rogers, plansızlık ve ilgisizliğin halk sağlığıyla ödendiğini, bunun turizme de zararı olduğunu söyledi. Rogers, “Temiz bir çevre bir lüks değil ihtiyaçtır.” diyerek, konuşmasını tamamladı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, çöpün sahibinin belediyeler dolayısıyla İçişleri Bakanlığı olduğunu, Çevre Dairesi’nin rapor tutup ilgili bakanlıklara gönderdiğini ancak bu konunun herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Ataoğlu, cuma günü Ankara’da görüşmeleri olacağını, gelecek hafta içerisinde de konuyla ilgili Genel Müdürün, KKTC’ye gelip, yerel yönetimlerle görüşeceğini kaydetti. Ataoğlu, bu olayı köklü şekilde çözmek istediklerini belirtti. Ataoğlu, çöp transfer istasyonlarının yapılmasının da söz konusu olduğunu dile getirdi.

CMC bölgesi hakkında da hukuki sürecin sürdüğüne işaret eden Ataoğlu, süreç tamamladıktan sonra bölgenin temizlenerek, kazandırılması gerektiğini kaydetti.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine değindi.

Ocak-nisan aylarında, Güney Kıbrıs’ın dış ticaret açığının 2025 yılının aynı dönemine göre arttığını ifade eden Uluçay, yıllık enflasyon oranının da AB ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Türkiye’de de aynı dönemde dış ticaret açığının arttığını kaydeden Uluçay, Türkiye İstatistik Kurumu verilerini paylaştı.

Savaştan kaynaklı turizm aktivitelerinin daha çok batıya kaydığını kaydeden Uluçay, geçen yıl vize serbestiyle Türkiye’den 2,2 Milyon kişinin Yunan adalarına geçiş yaptığını ifade etti, bu yıl da düzenli feribot seferlerinin devam ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin sadece siyasi açıdan değil ekonomik açıdan da bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Uluçay, Türkiye’nin SAFE programına katılması, vize serbestisi elde etmesi, gümrük birliğinin güncellenmesi durumunda, bunun ekonomide yaratacağı etkilere dikkat çekti.

ABD-İran savaşının sona ermesinin uluslararası ilişkileri rahatlatacağını belirten Uluçay, bu dönemde akılcı davranılması gerektiğini ifade etti.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, ekonomik anlamda verilerin ve son siyasi gelişmeleri önemli olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak değişik sektörlere prim destekleri olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, ilk kez çalışma hayatına katılacak KKTC vatandaşlarına ek ücret desteği yapıldığına da dikkat çekti. Sigortalı sayısının arttığını dile getiren Hasipoğlu, iş hayatında 2025 yılından, 2026 mayıs ayına kadar 4 bin iş yeri açıldığını belirtti.

Kıbrıs konusuna da değinen Hasipoğlu, NATO zirvesi kadar Rum tarafının niyetinin de önemli olduğunu kaydederek, Güney Kıbrıs’ın Fransa ile yaptığı askeri anlaşmaya değindi, “Savaş çıkması halinde ülkelerini hedef haline getiriyorlar.” dedi.

“Bizim en büyük güvencemiz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti” diyen Hasipoğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Kıbrıs müzakere süreçlerinde en tehlikeli olan konunun muğlaklık olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Net olmak lazım. Egemenliğimiz bizim kazanılmış hakkımızdır, eşitliğimiz keza aynı şekilde.” dedi.

“Gevşek plan” denilen şeyin “Guterres Çerçeve Belgesi” olduğunu ifade eden Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.