Mete Adanır, Samsun ile Aramızda Köprü Oldu

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır’ın adını taşıyan karşılaşma, iki takım arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Mücadele, dostluk çerçevesinde tamamlanırken futbolcular karşılaşma sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mete Adanır’ın mirası, Samsun ile Kıbrıs Türk futbolu aras…

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır’ın adını taşıyan karşılaşma, iki takım arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Mücadele, dostluk çerçevesinde tamamlanırken futbolcular karşılaşma sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mete Adanır’ın mirası, Samsun ile Kıbrıs Türk futbolu arasında bir kez daha köprü oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül törenine Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Akademisi İdari Koordinatörü Savaş Serdar, KTFF 2. Başkan Vekili Hüseyin Duvarcı, KTFF Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi ve KKTC U12 Milli Takımı Sorumlusu Hüseyin Kızmazoğlu katıldı. Törende her iki takımın sporcularına madalya ve katılım sertifikaları takdim edilerek gösterdikleri örnek mücadele dolayısıyla tebrik edildi.

İlk organizasyonun gördüğü ilgi ve oluşturduğu olumlu atmosferin ardından, Mete Adanır Kupası’nın geleneksel hale getirilmesi ve her yıl düzenlenmesi adına çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Bu anlamlı organizasyonun önümüzdeki yıllarda iki ülke futbolu arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi hedefleniyor