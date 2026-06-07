Mevlevi Bölgesinde Yangın!

Mevlevi bölgesinde 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Mevlevi bölgesinde 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında itfaiye araçları, arazözler, YAMA, YİM, iş makineleri, dron, İHA ve su tankerleri kullanıldı.

Toplam 71 personelin görev aldığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.