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Mevlevi Bölgesinde Yangın!

KIBRIS 18
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 22:34 | Güncellendi: 08.06.2026 01:13 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Mevlevi bölgesinde 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.
Mevlevi Bölgesinde Yangın!

Mevlevi bölgesinde 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında itfaiye araçları, arazözler, YAMA, YİM, iş makineleri, dron, İHA ve su tankerleri kullanıldı.

Toplam 71 personelin görev aldığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi