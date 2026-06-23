Milli Mücadele Vakfı’ndan Holguin’e Sert Tepki: “Türk Tarafı Dikkate Alınmıyor”

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusundaki çabalarının Rum tarafının çıkarları doğrultusunda şekillendiğini savunarak, Holguín’in tutumunu kınadıklarını belirtti. Rum lider Nikos Hristodulidis’in Rum Ulusal Konseyi’ne yaptığı son bilgilendirmenin, Birleşmiş Milletler çevrelerinde şekillendirilmeye çalışılan yeni sür…

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusundaki çabalarının Rum tarafının çıkarları doğrultusunda şekillendiğini savunarak, Holguín’in tutumunu kınadıklarını belirtti.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in Rum Ulusal Konseyi’ne yaptığı son bilgilendirmenin, Birleşmiş Milletler çevrelerinde şekillendirilmeye çalışılan yeni sürecin siyasi hedeflerini ortaya koyduğunu öne süren Gülbahar, Türk tarafının iki devletli çözüm politikasının son derece açık olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Türkiye ve KKTC makamlarının Kıbrıs konusundaki tutumlarının net olduğu ifade edilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ortaya koyduğu görüşlere dikkat çekildi.

Gülbahar, Holguín tarafından hazırlandığı iddia edilen “gevşek federasyon”, “aşamalı çözüm”, “geçiş dönemi” veya “stratejik anlaşma” gibi formüllerin federasyon modelini farklı isimlerle yeniden gündeme getirme girişimi olduğunu savundu. Bu tür önerilerin kabul edilmeyeceğini belirten Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, özgürlük ve eşit uluslararası statü taleplerinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı için güvenlik ve barışın teminatı olduğu ifade edilerek, etkin ve fiili garanti sisteminin vazgeçilmez olduğu görüşü dile getirildi.

Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’na da çağrıda bulunarak, Rum tarafından gelen açıklamalara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ve gelişmelerin halkla paylaşılmasının önem taşıdığını belirtti.

Milli Mücadele Vakfı, Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu gerçekler dikkate alınmadan yürütülecek herhangi bir sürecin başarıya ulaşamayacağını savundu.