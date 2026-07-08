Murat Ülker KKTC’de Atakom LTD’yi Ziyaret Etti

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayici ve iş insanlarından Murat Ülker, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayici ve iş insanlarından Murat Ülker, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Ziyaret programı çerçevesinde Lefkoşa ve Girne bölgelerindeki satış noktalarında incelemelerde bulunan Ülker, aynı zamanda Atakom LTD’nin yeni lojistik merkezini de ziyaret etti. Pladis’in KKTC temsilcisi Atakom LTD yetkililerinden yürütülen faaliyetler ve yeni lojistik yatırımına ilişkin bilgi alan Ülker, şirketin operasyonlarını yerinde değerlendirdi.

Çalışma programı kapsamında satış noktalarının yanı sıra KKTC’nin çeşitli tarihi ve turistik bölgelerini de gezen Murat Ülker’e, Pladis Turca CEO’su Özgür Kölükfakı ile Pladis Turca İhracat Genel Müdürü Vedat Ekici eşlik etti.

Ziyaretin, Pladis ile KKTC’deki iş ortaklığı ilişkilerinin güçlendirilmesi ve pazardaki faaliyetlerin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.