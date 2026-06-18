Müfettişlere “Rapor Hazırlama Teknikleri” eğitimi verildi

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişlerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen “Rapor Hazırlama Teknikleri” eğitimi tamamlandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişlerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen “Rapor Hazırlama Teknikleri” eğitimi tamamlandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden verilen bilgiye göre, 6 saatlik eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LAÜSEM) Müdürü Mustafa Sağsan tarafından verildi.

Eğitimin ilk üç saatlik bölümünde katılımcılara rapor hazırlamanın temel ilkeleri, etkili yazım teknikleri, raporlama süreçleri ve kurumsal iletişimde raporların önemi hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Üç saatlik uygulamalı eğitim bölümünde ise “Bilgi Haritalama Teknikleri” kullanıldı.

Katılımcılar dörder kişilik gruplar halinde çalışarak, belirlenen konular üzerinde sunumlar gerçekleştirdi ve öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eğitim sonunda değerlendirmelerde bulunan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Şerife Beysan, programın faydalı geçtiğini belirterek, memnuniyetini dile getirdi. Beysan, eğitimin kurum müfettişlerinin raporlama kapasitesini geliştirmesi açısından önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri Münüre Kenanoğlu Ruh ise, eğitimde, teorik bilginin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesinin öğrenme sürecini güçlendirdiğini ve katılımcıların aktif şekilde sürece dahil olmasının eğitimin başarısını artırdığını kaydetti.

Açıklamada, Eğitim programı, kurum içerisinde bilgi paylaşımını ve ekip çalışmasını teşvik eden mesleki gelişim faaliyeti olarak değerlendirilerek, kurum müfettişlerinin mesleki gelişimine yönelik benzer eğitimlerin gelecekte de devam edeceği belirtildi.