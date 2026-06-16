Muğla’da korkutan deprem!

AFAD, Akdeniz’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.32’de kaydedilen depremin Muğla’nın Datça ilçesine 189.71 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD, Akdeniz’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.32’de kaydedilen depremin Muğla’nın Datça ilçesine 189.71 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz’de akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem, 16 Haziran 2026 saat 19.32’de kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Akdeniz olduğu, depremin Muğla’nın Datça ilçesine 189.71 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.

Depremin 35.14 kuzey enlemi ve 26.57167 doğu boylamında, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bilgisi paylaşılmadı.