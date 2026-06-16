Netanyahu: İsrail’i nükleer yok olma tehlikesinden kurtardık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’a büyük zarar verdiklerini savunarak, “İsrail’i nükleer yok olma tehlikesinden kurtardık” dedi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, “Mücadelemiz henüz bitmedi” ifadelerini kullan…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’a büyük zarar verdiklerini savunarak, “İsrail’i nükleer yok olma tehlikesinden kurtardık” dedi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, “Mücadelemiz henüz bitmedi” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik operasyonlar ve nükleer program konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada İran’a büyük zarar verdiklerini savunarak, “İranlılara büyük zarar verdik ve İsrail’i nükleer yok olma tehlikesinden kurtardık” dedi.

İran’ın nükleer programına karşı mücadelenin kendi siyasi hayatındaki en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Hayatımın görevi, İran’ın nükleer programına karşı mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, diplomatik anlaşma ihtimaline rağmen İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetleri konusundaki tutumunun değişmeyeceğini belirtti. İsrail Başbakanı, “Bir anlaşma olsun ya da olmasın, İran nükleer silaha sahip olmayacak” dedi.

Açıklamasının devamında mücadelenin henüz sona ermediğini söyleyen Netanyahu, “Mücadelemiz henüz bitmedi” diyerek İran’a yönelik politikanın kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.