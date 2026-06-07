ODTÜ KKK’da Bahar Şenliği: Binlerce Katılımcıyla Festival Tamamlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Bahar Şenliği, altı gün boyunca süren etkinliklerle büyük ilgi gördü. 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, mezunlar ve Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler kampüste festival coşkusunu birlikte yaşadı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Bahar Şenliği, altı gün boyunca süren etkinliklerle büyük ilgi gördü. 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, mezunlar ve Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler kampüste festival coşkusunu birlikte yaşadı.

Müzikten eğlenceye, kültür-sanattan sosyal etkinliklere uzanan zengin programıyla dikkat çeken şenlik, kampüsü adeta açık hava festival alanına dönüştürdü. Öğrenci topluluklarının etkinlikleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sosyal buluşmalar festival boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.

Can Ozan, Ozbi, Tuana ve Yüksek Sadakat Gençlerle Buluştu

Festival kapsamında düzenlenen Color Fest etkinliği de şenliğe renk kattı. Katılımcılar müzik eşliğinde renkli boyalarla eğlenirken, kampüste görsel açıdan etkileyici ve enerjik anlar yaşandı.

Şenliğin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının konserleri yer aldı. Festival kapsamında Can Ozan, Ozbi, Tuana ve Yüksek Sadakat sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. DJ Ece performansı ve klasik araba sergisi de festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Konser alanlarını dolduran binlerce katılımcı, altı gün boyunca müzik ve eğlence dolu bir atmosferde bir araya geldi.

Umut Ceylan’ın No Filter Programına Tuana Konuk Oldu

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve özel içerik etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Komedyen Umut Ceylan’ın sevilen programı No Filter’ın özel çekiminde genç sanatçı Tuana konuk oldu. Samimi sohbeti ve eğlenceli anlarıyla dikkat çeken program, festival katılımcılarından büyük ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ODTÜ Günü’nde Kampüsün Gelecek Vizyonunu Paylaştı

“20 yılda güçlü bir akademik yapıya dönüştük”

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ODTÜ Günü etkinlikleri, kampüsün 20. kuruluş yılına özel düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs’tan belediye başkanları, bakanlık temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Günü’nün öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli aynı aidiyet duygusu etrafında buluşturan köklü bir gelenek olduğunu belirterek, “Bu yılki buluşmamızın ayrı bir anlamı var; ODTÜ Günü’nü kampüsümüzün 20. yılında kutluyoruz” dedi.

Kampüsün son yıllarda araştırma ve akademik gelişim alanlarında önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Yozgatlıgil, 2025-2026 akademik yılında yaklaşık 10 milyon 740 bin TL bütçeli 15 yeni araştırma projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Yapay zekâdan iklim değişikliğine, enerji sistemlerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların ODTÜ KKK’nın araştırma kapasitesinin ulaştığı noktayı gösterdiğini ifade eden Yozgatlıgil, “Araştırmayı bir gider kalemi olarak değil, üniversitemizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci odaklı yatırımların da devam ettiğini belirten Yozgatlıgil, ücretli kontenjan uygulamasının kaldırıldığını ve burslu öğrenci kontenjanlarının artırıldığını açıkladı. Kimya Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği ile İktisat programlarının yeniden öğrenci kabul etmeye başlayacağını duyuran Yozgatlıgil, ayrıca Siber Güvenlik Mühendisliği Lisans Programı ile yeni yüksek lisans ve doktora programlarının da hayata geçirileceğini belirtti.

Bugüne kadar 58 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan kampüsün uluslararası yapısına da dikkat çeken Yozgatlıgil, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün ikinci 20 yılına daha güçlü hedeflerle hazırlandığını ifade ederek, “Geçmişten aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyor; daha güçlü, daha üretken, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ilerliyoruz” dedi.

Festival Tüm Kıbrıs’tan Yoğun İlgi Gördü

Yalnızca ODTÜ KKK öğrencilerine değil, tüm Kıbrıs halkına açık olarak düzenlenen festival, farklı üniversitelerden öğrencileri ve çok sayıda ziyaretçiyi kampüste buluşturdu. Festival boyunca kampüs, gençlik enerjisi, müzik ve sosyal etkileşimin merkezi haline geldi.

ODTÜ KKK yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “16’ncı Bahar Şenliğimizi büyük bir katılımla ve coşkuyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve Kıbrıs’ın dört bir yanından gelen misafirlerimizle birlikte unutulmaz bir hafta geçirdik. Katkı sunan tüm sanatçılarımıza, öğrencilerimize ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ODTÜ KKK Bahar Şenliği, bu yıl da kampüste birlik, paylaşım ve gençlik ruhunu öne çıkaran etkinlikleriyle hafızalarda yer etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen ODTÜ Günü etkinlikleri ise kampüsün 20 yıllık birikimini kutlarken, araştırma, eğitim, burs olanakları ve yeni akademik programlarla şekillenen gelecek vizyonunu da ortaya koydu.