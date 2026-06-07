Ömer Özyıldırım’dan büyük başarı

Milli sporcu Ömer Özyıldırım, Hırvatistan’ın Poreč kentinde düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Serisi organizasyonunda önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Ömer Özyıldırım, Hırvatistan’ın Poreč kentinde düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Serisi organizasyonunda önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcu, turnuvada gösterdiği üstün performansın ardından Erkekler En İyi Teknik Güreşçi Ödülü’nün sahibi oldu. Aldığı ödülün ardından açıklamalarda bulunan Özyıldırım, hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini belirterek, bir hedefi istemekle ona gerçekten inanmak arasındaki farkın başarı yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni bir motivasyon kaynağı

Elde ettiği başarıda kendisine destek veren ailesine, antrenörlerine ve yanında olan herkese teşekkür eden Ömer, bu yolculuğun en değerli parçasının kendisine inanan insanlar olduğunu ifade etti. 2026 yılı hedeflerine de değinen milli güreşçi, elde ettiği ödülün kendisi için yeni bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, daha çok çalışıp yılı çok daha başarılı bir noktada tamamlamak istediğini söyledi. Poreč’te kazanılan bu önemli ödül, Ömer Özyıldırım’ın uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.