Özersay “Müttefikler Ankara’da” toplantısına katıldı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ankara’da düzenlenen ve Münih Güvenlik Konferansı ile SETA’nın ortaklaşa organize ettiği “Müttefikler Ankara’da” uluslararası toplantısına katıldığını açıkladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ankara’da düzenlenen ve Münih Güvenlik Konferansı ile SETA’nın ortaklaşa organize ettiği “Müttefikler Ankara’da” uluslararası toplantısına katıldığını açıkladı.

Toplantılarda NATO’nun geleceği, ABD-Avrupa güvenlik ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa savunma sanayisindeki konumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Özersay, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fuat Oktay’ın konuşmalarını takip ettiğini belirtirken, farklı ülkelerden üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumların verimli geçtiğini ifade etti.

Program kapsamında Ankara Üniversitesi’nden Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile de bir araya geldiğini kaydeden Özersay, toplantıların yarın da süreceğini bildirdi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Bu sabah itibariyle Ankara’daki NATO zirvesi çerçevesinde Münih Güvenlik Konferansı ve SETA’nın birlikte organize ettiği “Müttefikler Ankara’da” isimli uluslararası toplantıya katılıyorum. NATO’nun geleceğinin; ABD-Avrupa güvenlik bağlantılı ilişkilerinin nereye evrileceğinin konuşulduğu, Türkiye’nin Avrupa savunma sanayi yatırımlarında nerede yer alacağının tartışıldığı çok verimli toplantılar yapılıyor.

Bu çerçevede Türkiye Savunma Bakanı sayın Yaşar Güler’in; MİT Başkanı sayın İbrahim Kalın’ın; NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Cumhurbaşkan Yardımcısı sayın Fuat Oktay’ın Türkiye’nin bu konularla bağlantılı vizyonunu açıkladıkları konuşmalarını izlemek çok faydalıydı. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarına; İsveç ve Danimarka gibi NATO üyesi ülkenin dışişleri bakanlarına varımcaya kadar tam da bu konuları en yakından takip eden önemli isimlerin katılımı gerçekten yapılan tartışmalara ayrı bir anlam katıyor.

Ayrıca bu sabah Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) otuz yıllık dostum Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile sohbet etmek, uzun bir aradan sonra genel bir durum değerlendirmesi yapmak da çok iyi geldi. “Allies in Ankara” toplantıları yarın da devam edecek.