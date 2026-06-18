Öztürkler, Göktaş'ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her açıklamasında yer alan, “Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız değildir” ve “bu yolları yalnız yürüyemeyecektir” sözlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına çok ciddi bir güven verdiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her açıklamasında yer alan, “Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız değildir” ve “bu yolları yalnız yürüyemeyecektir” sözlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına çok ciddi bir güven verdiğini belirtti.

Hediye takdimi ile başlayan ziyarette, Göktaş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle KKTC’de sürekli güzel projelere imza atıldığını ve yaşlı bakım evleri gibi birçok noktada Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanmanın Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her açıklamasında ‘Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız değildir’ ve ‘bu yolları yalnız yürüyemeyecektir’ diyor. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına çok ciddi bir güven veriyor.” dedi.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni eden Öztürkler, asıl önemli noktanın böyle çalışmaların protokollerde kalmayıp fiiliyata dönüşmesi olduğunu söyledi.

“Bu tür ziyaretler bizlere her zaman güç veriyor” ifadelerini kullanan Öztürkler, projelerin hayat bulması için yapılacak yasal düzenlemelerde, Cumhuriyet Meclisi'nin desteği bulunduğunu belirtti.

Başkan Öztürkler, bu ziyaretlerin ve işbirliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ve kopmaz bağların bir göstergesi olduğunu vurguladı.

- Göktaş

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ziyaretlerinin amacının “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma” sempozyumu olduğunu ve çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı ile iş birliği protokolü de imzalandığını söyledi.

Bu kapsamda bir web sitesi lansmanı gerçekleştirdiklerini de belirten Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti’nde çocukları dijital zorbalıktan korumaya yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Aile koruması ve güçlendirilmesi üzerine bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen ve bu tecrübeleri KKTC ile paylaşmak istediklerini dile getiren Göktaş, KKTC'de yakın zamanda bir "sosyal hizmet merkezi" ve "aile destek merkezi" açmayı planladıklarını söyledi.

“Amacımız, engelli vatandaşlarımıza, kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik yürüttüğümüz politikalar ile tecrübelerimizi buraya da aktarabilmek.” diyen Göktaş, küresel firmalarla mücadelede Türkiye'nin, KKTC'ye destek vermeye devam edeceğini vurguladı.