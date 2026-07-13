Öztürkler: Türk milleti milli iradesine sahip çıkmaya devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl anma programına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl anma programına katıldı.

Millet Bahçesi Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programda konuşan Öztürkler, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkışının simgesi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri olarak hafızalara kazındığını belirten Öztürkler, devletin ve milletin iradesini hedef alan hain darbe girişiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile aziz Türk milletinin destansı direnişi sayesinde bertaraf edildiğini ifade etti.

Darbe girişimi sırasında demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını dile getiren Öztürkler, gazilere de şükranlarını sundu. Şehitlerin ortaya koyduğu fedakârlığın Türk milletinin hafızasında sonsuza dek yaşayacağını söyleyen Öztürkler, 15 Temmuz’un millet iradesinin her türlü ihanetin üzerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Türk milletinin söz konusu vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı olduğunda aşamayacağı hiçbir engelin bulunmadığını ifade eden Öztürkler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de millet iradesinin galip geldiğini, ihanetin ise kaybettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürkler, ortak tarih, kültür ve kader bağlarının iki halkı birbirine sıkı şekilde bağladığını belirtti. 15 Temmuz gecesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Kıbrıs Türklerinin gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiğini ifade eden Öztürkler, dualarıyla, güçlü duruşlarıyla ve gönülden verdikleri destekle Anavatan Türkiye’nin yanında yer aldıklarını dile getirdi. Türkiye’nin gücünün aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gücü olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Öztürkler, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmayı, kardeşi kardeşe düşürmeyi amaçlayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu tür planların sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinden teknolojiye, diplomasiden ekonomiye kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Bu yükselişin bazı çevreleri rahatsız ettiğini ancak Türkiye’nin milli iradesinden aldığı güçle kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının da uluslararası alandaki saygınlığının ve diplomatik gücünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Öztürkler, güçlü Türkiye vizyonunun artık küresel siyasette belirleyici bir konuma ulaştığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bundan sonra da Anavatan Türkiye ile omuz omuza, el ele ve gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğini belirten Öztürkler, ortak tarih, ortak değerler ve sarsılmaz kardeşlik bağlarının geleceğe birlikte yürümeyi zorunlu kıldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle anan Öztürkler, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, şehitlerin ruhlarının şad, mekânlarının cennet olması temennisinde bulundu.