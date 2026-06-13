Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği, sorunlarını Cumhurbaşkanı Erhürman’a aktardı

KIBRIS 25

Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 01:12 | Güncellendi: 13.06.2026 14:59 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği KKTC heyeti, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek Pakistanlı toplumun karşılaştığı sorunları ve taleplerini aktardı.

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Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği KKTC heyeti, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek Pakistanlı toplumun karşılaştığı sorunları ve taleplerini aktardı. Dernek Başkanı Chaudhry Khurram Shahzad başkanlığındaki heyet, uzun süredir çözüm bekleyen çeşitli konuları gündeme taşıdı. Görüşmede özellikle Beyaz Kart mağduriyetleri, vatandaşlık işlemleri, transit vize sorunu ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar öne çıktı. Heyet, pandemi döneminde 99 günden fazla süreyle ülke dışında kalan kişilerin Beyaz Kart yenileme işlemlerini gerçekleştirememesi nedeniyle yıllardır mağduriyet yaşandığını belirterek, ilgili dosyaların çözüme kavuşturulmasını talep etti. Vatandaşlık işlemlerinde adalet, eşitlik ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurgulayan dernek temsilcileri, Pakistanlı çocukların eğitim hayatına daha kolay uyum sağlayabilmeleri için dil desteği konusunda adım atılmasının önemine dikkat çekti. Transit vize sorununun da seyahatlerde ciddi sıkıntılara yol açtığını belirten heyet, bu konuda girişimlerde bulunulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın iletilen talepleri dikkatle dinlediği ve sorunların çözümüne yönelik gerekli girişimlerde bulunacağını ifade ettiği belirtildi.