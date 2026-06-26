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Pekin'in en yüksek gökdelenine küçük uçak çarptı

DÜNYA 52
Yayınlama: 26 Haziran 2026 Cuma 21:08 | Güncellendi: 28.06.2026 07:51 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Pekin'in en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a küçük uçak çarptı.
Pekin'in en yüksek gökdelenine küçük uçak çarptı

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Pekin'in en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a küçük uçak çarptı.

Çevreye enkaz parçaları saçıldığı kazanın ardından binadakiler tahliye edildi.

Gökdelenin yakınlarına ambulanslar sevk edildi.

Kazada can kaybı olup olmadığı, uçakta bulunanların sayısı, uçağın nereden kalktığı ve kazanın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın 528 metre yüksekliğindeki binanın üst katlarına çarptığı ve enkaz parçalarının çevredeki kaldırımlara ve yeşil alanlara düştüğü görüldü.

Uçağın kayıt numarasının B-12PP olduğu iddia edildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, iddia edilen uçak modeli "Shuangyue General Aviation" şirketine ait.

Kaynak: Gündem Kıbrıs