Peş Peşe Yangınlar

KKTC’nin farklı bölgelerinde meydana gelen dört ayrı yangında çok sayıda ev eşyası, tarım alanı ve yapı unsuru zarar gördü.

KKTC’nin farklı bölgelerinde meydana gelen dört ayrı yangında çok sayıda ev eşyası, tarım alanı ve yapı unsuru zarar gördü.

Hamitköy’de Kartonpiyer Odada Yangın

Hamitköy Ömür Sokak’ta bir apartmanın zemin katında bulunan kartonpiyer yardımcı odada, muhtemelen elektrik fişinin kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları, piknik ve mutfak tüpü ile kartonpiyer duvarların zarar gördüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Gaziveren’de İkametgahta Yangın

Gaziveren 2’nci Cadde Özşahinler Sokak’ta bir şahsa ait ikametgahta, muhtemelen elektrik prizine takılı adaptörün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev içerisindeki muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Lefke’de Tarım Arazisinde Yangın

Lefke Mehmet Akif Caddesi’nde toprak yol üzerindeki elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 13 narenciye fidanı, 7 narenciye ağacı, sulama hortumu ve damlama sistemi zarar gördü.

Beyköy’de Bahçe Evinde Yangın

Beyköy’ün kuzeyindeki Bahçeler bölgesinde bir bahçe evinde, muhtemelen güneş panellerini besleyen inverterin elektrik aksamındaki kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangında beyaz eşyalar, mobilyalar, güneş enerji sistemine ait inverter, akü, 2 güneş paneli ile dış alandaki plastik çardak ve su sebili yandı.

Olaylarla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturmaları sürüyor.