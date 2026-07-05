Peş Peşe Yaşanan İki Ölümün Nedeni Belli Oldu

Zümrütköy'de ikametgahında aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Derviş Dallı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Zümrütköy'de ikametgahında aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Derviş Dallı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorundan yapılan soruşturmada, Dallı'nın ölüm sebebinin portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliği olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Yenierenköy'de evinde aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Akan Hasapoğlu da sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasapoğlu'nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.