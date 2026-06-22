Petrol ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme sinyalleriyle geriledi

Brent petrol, gün içinde yüzde 2,2’ye kadar yükseldikten sonra yön değiştirerek varil başına yaklaşık 79 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 75 dolar civarında işlem gördü. İsviçre’deki görüşmelere arabuluculuk yapan Katar ve Pakistan’ın yayımladığı açıklamaya göre taraflar, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması yönünde bir yol harita…

Brent petrol, gün içinde yüzde 2,2’ye kadar yükseldikten sonra yön değiştirerek varil başına yaklaşık 79 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 75 dolar civarında işlem gördü. İsviçre’deki görüşmelere arabuluculuk yapan Katar ve Pakistan’ın yayımladığı açıklamaya göre taraflar, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması yönünde bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Teknik görüşmelerin de hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Üst düzey toplantı, iki tarafın geçen hafta bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından gerçekleşti. Ancak süreç, hafta sonunda İran’ın İsrail’i Lübnan’daki ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı’nı kapattığını öne sürmesiyle gerildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, İsviçre’deki arabuluculuğun Lübnan’daki çatışmayı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağladığını söyledi.

Müzakereler, İran medyasının Trump’ın tehdidinin ardından İran’ın görüşmeleri durdurduğunu bildirmesiyle zorlu başladı. Ancak konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin İsviçre’de pazartesi sabahının erken saatlerine kadar sürdüğünü aktardı. Görüşmelere katılan kıdemli bir ABD diplomatına göre ele alınan başlıklar arasında, boğazın açık kalmasını sağlayacak mekanizmalar ile İsrail ve Hizbullah arasında Güney Lübnan’daki ateşkesin nasıl uygulanacağı da yer aldı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını iddia etmesine rağmen, hafta sonu boyunca su yolundan milyonlarca varil petrol akışı sürdü.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar ise, “Piyasaların Orta Doğu’dan petrol akışının kalıcı şekilde yeniden başlayacağı konusunda aşırı iyimser kaldığını düşünüyoruz” dedi. Dhar, üretime ilişkin belirsizlikler ile gemilerin bölgeye dönmeye istekli olup olmayacağının petrol akışını baskılamaya devam edebileceğini belirtti.