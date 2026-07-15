Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

ABD’nin yeni tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

ABD’nin yeni tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

WTI ham petrol fiyatları varil başına 80 dolar, Brent petrol ise 89 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda Tahran’a karşı ABD ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından İran’a ek askeri saldırılar tehdidinde bulunmasıyla üçüncü ardışık seansta yükseliş gösterdi.

Trump, askeri operasyonların devam edeceğini ve Tahran müzakere masasına dönmediği takdirde ABD’nin önümüzdeki hafta İran’ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alabileceği konusunda uyardı.

Bu arada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen kargolara yüzde 20’lik bir ücret uygulama planından vazgeçti ve kaybedilen gelirin Körfez ülkelerinden ABD’ye yapılacak gelecekteki yatırımlarla fazlasıyla telafi edileceğini söyledi.

Petrol fiyatları bu hafta, Washington ve Tahran arasındaki gerginliğin artması ve arz endişelerinin yükselmesiyle yükselişe geçti; bu durum, geçici barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Körfez üreticilerinin ihracatlarını artırmasıyla birlikte yeni bir belirsizlik yarattı.