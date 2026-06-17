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"Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” cuma günü İskele Halk Plajı'nda

KIBRIS 11
Yayınlama: 17 Haziran 2026 Çarşamba 00:40 | Güncellendi: 17.06.2026 03:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek.
"Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” cuma günü İskele Halk Plajı'nda

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek.

Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte;

• Açılacak stantlarda Polis Birimleri tanıtılacak, halkımızdan gelecek sorular alanında uzman polislerimiz tarafından yanıtlanacak,

• Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı Ekipleri tarafından gösteriler sunulacak,

• Polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) sahne alarak halkımıza konser verecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

• 19.30 – Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş)

• 20.30 – Polkestra Konseri

• 21.00 – Narkotik Dedektör Köpekleri Gösterisi

• 21.15 – İtfaiye Gösterileri

• 21.30 – Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi

Tüm halk etkinliğe davet edildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs