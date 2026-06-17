"Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” cuma günü İskele Halk Plajı'nda

KIBRIS 11

Yayınlama: 17 Haziran 2026 Çarşamba 00:40 | Güncellendi: 17.06.2026 03:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek.

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Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, 19 Haziran Cuma günü 19.00-23.00 saatleri arasında, İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda (Pera Makenzi Restoran yanı) gerçekleştirilecek. Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte; • Açılacak stantlarda Polis Birimleri tanıtılacak, halkımızdan gelecek sorular alanında uzman polislerimiz tarafından yanıtlanacak, • Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı Ekipleri tarafından gösteriler sunulacak, • Polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) sahne alarak halkımıza konser verecek. ETKİNLİK PROGRAMI • 19.30 – Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş) • 20.30 – Polkestra Konseri • 21.00 – Narkotik Dedektör Köpekleri Gösterisi • 21.15 – İtfaiye Gösterileri • 21.30 – Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi Tüm halk etkinliğe davet edildi.