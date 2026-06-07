Polis Halk Koşusu rekor katılımla koşuldu

Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4’üncü Geleneksel Polis Halk Koşusu, bugün Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4’üncü Geleneksel Polis Halk Koşusu, bugün Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in başlatma işaretiyle start alan 6 ve 12 kilometrelik yarışlar, polis teşkilatı ile halkı aynı parkurda buluşturdu.

6 ve 12 kilometrelik yarışların ardından, çocuklara spor bilinci kazandırmak amacıyla 1 kilometrelik çocuk koşusu da düzenlendi.

Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’na Kıbrıs Türk Cimnastik Federasyonu da destek verdi. Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüpler tarafından gerçekleştirilen gösteriler, vatandaşların yoğun ilgisiyle izlendi.

Etkinlik kapsamında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan narkotik dedektör köpeği eğitmenleri tarafından, narkotik dedektör köpekleri “Lokum ve Pamir”, teknoloji köpeği “Dost” ile deprem arama kurtarma köpeği “Yetkin”in yer aldığı özel gösteriler gerçekleştirildi.

Sporun ve dayanışmanın adresi olarak nitelendirilen Polis Halk Koşusu’nda, finish çizgisine ulaşan tüm sporcular ve çocuklar polis yetkilileri tarafından karşılanarak kendilerine katılım madalyaları takdim edildi.

Düzenlenen ödül töreninde ise 6 ve 12 kilometre yarışlarında genel klasman ile yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ayrıca 4’üncü Polis Halk Koşusu’na katkı sağlayan sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi.