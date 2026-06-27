Polisten sıkı denetim: 405 Sürücü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 296 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan toplam 405 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 296 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan toplam 405 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 33 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Polisin açıkladığı verilere göre rapor edilen trafik suçlarının başında 238 vakayla yasal hız sınırının üzerinde araç kullanımı yer aldı. Bunu 82 diğer trafik suçu, 21 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 15 trafik levha ve işaretlerine uymama, 14 alkollü araç kullanma, 12 emniyet kemeri takmama ve 8 muayenesiz araç kullanma izledi.

Ayrıca 3 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 3 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık takmamaktan ve 3 sürücü de araçların ışık kurallarına uymamaktan rapor edildi.